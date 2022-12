Muchas mujeres, debido a los constantes casos de robo y violación, tienen mucho miedo al salir de sus casas. Es por eso que a veces se ven obligadas a realizar cosas inesperadas. Precisamente, una joven llamada Natalia Palacios, que es de España, fingió hacer un en vivo al regresar sola a su casa de noche para sentirse segura.

¿Qué es lo que dijo en el falso en vivo?

La chica usó su cuenta de TikTok (@nataliaxprr) para dar a conocer el truco que aplicó. “Estoy haciendo un directo de Twitch”, comenzó diciendo en su video viral. Sin embargo, solo estaba grabando un clip. “¿Mi padre es policía? No, mi padre es guardia civil”, agregó.

Más adelante indicó que su plan estaba saliendo a la perfección. “Creo que ese muchacho me va a robar y ha dicho: ‘Eh, directo de Twitch’”, expresó. Luego fingió que un amigo estaba muy cerca de donde se encontraba: “¡Pedro! Pedro, ya te veo. Nada, estoy en la esquina”.

Mira aquí el video viral

Eventualmente, dijo que tenía un spray de gas pimienta y que no lo suele usar. Pero eso no es todo, pues de ahí hizo como si leyera una pregunta que le había hecho un seguidor. “Natalia, ¿qué tal llevas ser mujer militar armada? No, al final lo llevo bien”, manifestó.

El video de la mujer, en poco tiempo, superó las 900 mil reproducciones en TikTok. Muchas usuarias se sorprendieron por el truco que aplicó la chica e indicaron que harán lo mismo cuando estén solas en la calle de noche para ver si les funciona.

