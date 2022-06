Una pareja que vive en Vancouver, Canadá, ha dado que hablar en las redes sociales porque guardó los recibos de compras de comestibles durante un año y luego se sorprendió al ver cuánto gastó. Todos los detalles te los contamos a continuación.

Quien dio a conocer todo esto fue la novia, que publica en TikTok a través de la cuenta @twobitetalks. Ella difundió ahí un video informando que tenía los mencionados comprobantes y que aún no había sacado cuentas.

“Todavía no lo he contado, pero estoy a punto de hacerlo, y quiero que adivinen cuánto creen que gastamos en comestibles en un año”, dijo en el clip. “Para darte contexto, somos solo nosotros dos los que estamos alimentando, vivimos en Vancouver, Canadá, tengo 25 años, ambos somos veganos y también no tengo gluten. Estas son todas las pistas que estás recibiendo”, agregó.

De acuerdo a The Sun, la mujer recalcó que la cuenta solo incluiría comestibles, no lo que gastaron en salir a cenar y beber. Muchos usuarios rápidamente comentaron su publicación intentando adivinar el monto total, pero la mayoría no estuvo cerca.

Ella, tiempo después, publicó otro video donde se le pudo ver contando los recibos en compañía de su novio. Eventualmente, subió un nuevo clip donde ahí sí indicó que el monto total era 8307,45 dólares (no especificó si eran estadounidenses o canadienses). “Estoy sorprendida”, recalcó en los comentarios de esta última grabación. Los internautas también quedaron impactados al conocer la cifra, tanto así que ello fue tema de conversación en TikTok y otras redes sociales.

