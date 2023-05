Un camionero sin trabajo, sin hogar hasta hace poco, desempeñó el papel de héroe cuando un cochecito fuera de control rodó por un camino sin obstáculos hacia una autopista que se aproximaba. El video del angustiante momento ocurrido en Estados Unidos se ha hecho viral en las redes sociales.

Un video de vigilancia de Hesperia, California, muestra a una mujer organizando las cosas afuera de un lavado de autos cuando una fuerte ráfaga de viento se apodera de una carriola con su sobrino adentro, según NBCLA. La mujer, supuestamente de unos 60 años, trata de perseguirla, pero sufre una fuerte caída y lucha por recuperarse.

La testigo Donna Gunderson dijo que escuchó a una mujer gritar pidiendo ayuda y luego vio que el bebé se dirigía a la autopista. Fue entonces cuando su hermano, Ron Nessman, se apresuró a evitar que el cochecito de bebé rodara hacia varios carriles de tráfico que se movían en ambas direcciones.

“Sabía que podía conseguir [la carriola] y la conseguí, y estoy agradecido por eso, porque realmente no me gustaría ver el resultado final si no estuviera allí”, dijo el miércoles.

NBCLA informa que el límite de velocidad en Bear Valley Road es de 40 mph, aunque Gunderson estimó que el tráfico se movía al menos 10 mph más rápido que cuando su hermano corrió hacia la concurrida carretera. Después de rescatar al niño, volvió a ver a la cuidadora caída del bebé, cuyas rodillas, según los informes, sangraban.

“Hizo todo lo que pudo para levantarse”, dijo Nessman a NBCLA. “Todavía estaba conmocionada y estaba llorando”.

Nessman sabe lo que es necesitar una mano amiga. Dijo que la última vez que trabajó como camionero, se quedó sin hogar en 2018 cuando la muerte de un ser querido lo desesperó. Su hermana lo acogió hace tres meses, cuando comenzó a reconstruir su vida. Nessman dijo que acababa de llegar de una entrevista de trabajo cuando lo llamó el deber.

“Si quieres algo diferente, vas a hacer algo diferente, y hoy quiero algo diferente de la vida”, dijo a ABC News. Nessman dijo que espera que su nueva fama lo ayude a encontrar trabajo.

