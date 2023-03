Cada vez son más las personas que usan las redes sociales para revelar experiencias que viven. Precisamente, un taxista de Barcelona, España, cuyo usuario de TikTok es @alitazoui, decidió mostrarse muy indignado en un video viral que difundió en la mencionada plataforma. Y es que, según contó, la policía lo para constantemente.

“Y no lo digo en plan víctima o en plan exagerado. Si lo digo es por algo, porque me han parado más de 10 veces. Muchas más, pero sin motivo”, recalcó. Luego señaló que minutos antes de animarse a grabar el clip, le pasó algo singular.

De acuerdo a sus palabras, había acudido a la estación del Norte con el fin de miccionar. Como no encontró el baño en dicho lugar, salió corriendo con dirección a un bar, pues tenía muchas ganas de orinar. Es ahí donde la policía lo detuvo.

“Perdona, perdona, ¿a dónde vas con prisa?”, fue la pregunta que le hicieron en ese momento al conductor, que acabó indicando que quería ir al baño y que salía de la estación del Norte. Luego manifestó que le hicieron otras consultas y que él confesó que es taxista y que no había hecho nada malo.

Mira aquí el video viral

“Ah, vale. Es que en la estación del Norte hay muchos hurtos”, le contestaron, según sus palabras. “Qué casualidad que solo me paréis a mí. Me paráis en la estación del Norte, me paráis en el casino, me paráis en el puerto, me paráis en mi pueblo”, expresó después el protagonista de esta historia.

Le han dicho que se parece a los sospechosos

Tras ello, manifestó que, en otras ocasiones, le han dicho que tiene las características de alguien que están buscando. “Qué casualidad que yo concuerdo con todas las pintas de los sospechosos. Yo tengo cara de delincuente”, indicó indignado.

El taxista, a partir de ahí, aseguró que pasa alrededor de 12 horas al día trabajando, 8 durmiendo y que en las otras 4 trata de hacer cosas productivas. “En vez de ir a por mí, id a por los otros, colega, y dejadme vivir”, precisó. Varios usuarios que vieron su video viral comentaron que pasan por lo mismo y que, sin duda, es incómodo.

