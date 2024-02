Sorprender a un jefe por su cumpleaños no suele ser tan fácil como se espera, pues se pretende brindarle el mejor detalle con el propósito de que tenga un lindo recuerdo de sus trabajadores. En ese caso, un grupo de empleadores deseaba agasajar a su líder por el año más de vida que cumpliría, pero no imaginaron que su reacción los dejaría sumamente impactados. Conoce los detalles de este momento viral registrado en México.

La encargada de difundir este video fue Karla Salas Ruíz, una trabajadora de esta empresa mexicana, quien fue partícipe del presente junto a sus demás compañeros. Tal como se aprecia en el clip, el señor se encontraba sentado y le entregaron un pequeño “pastel” acompañado de la canción de ‘Las Mañanitas’, habitualmente cantado para estas fechas festivas.

Todo parecía de maravilla, pues no se presentaba ningún problema, pero en cuestión de segundos, el jefe se mostró serio y lanzó una mirada penetrante a cada uno de sus trabajadores. Sorpresivamente, este hombre preguntó si habían acabado con su dedicatoria y tajantemente les solicitó que comprarán otra torta.

“Vete a comprar un pin*** pastel decente. Adiós, pues no me traigas esta ching*****”, fueron las palabras de aquel hombre.

Pese a que se aprecia una gran incomodidad a primera vista, muchos usuarios consideran que el líder no estaba molesto por aquel regalo que le brindaron; por el contrario, no le pareció correcto aquella torta porque no habría tajadas suficientes para que disfruten los que se encontraban en dicho espacio.

El segundo intento sí lo convenció

En otro clip subido por la misma usuaria, se muestra al mismo individuo con facciones de felicidad, ya que le brindaron una tarta de mayor tamaño que, probablemente, sí fue capaz de compartirlo con las demás personas. En esta segunda ocasión, gozó de la experiencia que vivió.

