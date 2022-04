Fue invitado a la boda con un solo propósito: armar el show. Y lo cumplió. Un joven sorprendió a propios y extraños al agarrar el micrófono y ponerse a cantar al ritmo de J-King & Maximan. Novios y asistentes a la fiesta disfrutaron del espectáculo y de paso recordaron su época de juventud. El video es viral en TikTok.

Los cantantes del género reggaetón J-King & Maximan marcaron a toda una generación allá por el 2011 y su música todavía sigue sonando después de 10 años. Claro reflejo de ello se apreciar a lo que ocurrió en una boda, en la que un invitado cantó ‘San Judas City’.

Tal parece indicar que todo estaba planeado desde un comienzo, puesto que el joven se sabía la letra a la perfección y, además, fue cómplice de los novios quienes bailaban hasta abajo. Un dato no menor es que el sujeto nunca soltó su vaso y siguió con lo suyo.

Esta curiosa escena fue registrada por la usuaria Valeria Salazar (@valeriasalazarr), también invitada a la fiesta, quien disfrutó del show en vivo y nunca imaginó recordar viejos tiempos. Desde el miércoles 27 de abril, el clip suma más de 150 mil reproducciones.

Usuarios no tardaron en reaccionar a las imágenes y dejaron peculiares mensajes en el video. “Si no tengo una boda así, no me caso”, “Llegó el momento de casarse de la generación que toneaba con San Judas City”, “Nuevo show de matri desbloqueado”, son algunos de los divertidos comentarios que se logran leer.

