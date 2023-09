Buscando pasar el rato, una joven de Argentina se animó a invitar a un chico a su casa; sin embargo, recibió una insólita respuesta que la dejó anonadada. En un video de TikTok, ella compartió detalles del episodio y su testimonio, además de volverse viral, generó una gran cantidad de reacciones.

Danila, identificada como @ddanilamoura en la mencionada red social, subió una captura del chat que mantuvo con el joven. “Si querés que nosotros hagamos algo, ya sabes”, le había sugerido el chico. Ella aceptó con un: “Sí, re puede ser”.

“El sábado puedo”, le ofreció él. “Yo también, venite a la noche cuando salgo del laburo”, respondió ella. Las cosas parecían haberse concretado sin mayor contratiempo, pero el joven terminó posponiendo el encuentro por un motivo inesperado.

“Me acabo de rescatar que justamente el sábado sale el nuevo FIFA. O sea, tengo un acceso anticipado para jugarlo una semana antes y nada, eso”, detalló, cancelando así la cita.

“Cuando te hablas con un virgo”, criticó Danila, cuyo relato se volvió viral con más de 200 mil reproducciones y desató todo tipo de comentarios entre los usuarios.

“No es virgo, él tiene prioridades que es distinto”; “El verdadero fiel, quédate con ese, no hay personas más fieles como un fifero”; “No lo critico porque podría ser yo”; “Salí de ahí soldado, ella no te merece ni ahí. Con el fifa no se mete nadie”; “Ser feliz o encajar en la sociedad”; “Yo hubiera preferido salir contigo que quedarme a jugar fifa”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo tener una primera cita exitosa?

Tener una primera cita exitosa implica crear una conexión genuina y establecer una base sólida para una posible relación futura. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a tener una primera cita exitosa:

Se natural

Ten confianza en ti mismo

No busques ser quien no eres

Elije un lugar que te guste

Aprende de tu pasado

Prepárate para una conversación interesante

Analiza tu primera impresión

Analiza tu lenguaje corporal

Video recomendado

Turista se traga un anillo de diamantes de 40.000 dólares robado. (YouTube)