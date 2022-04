Una joven sufrió la “traición” más dolorosa de los últimos tiempos proveniente de su perro, cuando intentó pasar desapercibida al entrar gateando a su domicilio, pero no contó que su mascota le ladraría y despertaría a sus padres. La fémina contó su experiencia en TikTok y rápidamente se volvió viral en las demás redes sociales.

MIRA TAMBIÉN | Pidió una alfombra de piel de oveja por Internet y se llevó gran sorpresa al ver lo que le entregaron

Una joven, identificada como Talid Rojas, salió de fiesta el último fin de semana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y tal parece indicar, según ella misma lo cuenta, debía regresar antes de las 4:00 a. m. para no tener problemas con sus padres. Sin embargo, la fémina se pasó más de la hora y su último recurso era ingresar gateando a su casa.

El plan parecía perfecto y no había ninguna cosa que pudiera salir mal, pero no contó con que su perro la terminaría traicionando de la peor manera al no reconocerla en la oscuridad. ¿Qué ocurrió? Empezó a ladrarle por toda la sala cuando se dirigía a su cuarto.

Este singular y divertido hecho fue registrado por una cámara de seguridad, en donde se logra apreciar a la joven gateando para intentar pasar desapercibida y así sus padres no sepan con exactitud a qué hora regresó de la fiesta. El material audiovisual lo subió la propia protagonista (@0911ttt) del video viral que circula en TikTok y es tendencia en Bolivia.

@0911ttt No es de borracha aclaro! Fue porque llegué muy tarde 😂 ♬ original sound - Gabriela

Tras el alcance que tuvo el clip, la joven dejó en claro que tuvo esa curiosa actitud porque llegó muy tarde a su domicilio y no precisamente por haberse pasado de copas, como algunos usuarios afirmaron. “No quería que me vean por la ventana para tratarme, obviamente sabía de las cámaras”, precisó.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.