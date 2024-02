Cuando una persona viaja al extranjero con el propósito de obtener mejores oportunidades labores o conseguir una buena calidad de vida, se despide de aquellos seres que ama profundamente, pero la emoción del reencuentro es sumamente gratificante. Esta situación le ocurrió a una madre al observar, después de tiempo, a su pequeña mascota en su casa de Estados Unidos, pues no supo de este ser desde que abandonó su natal Cuba. Este corto clip de TikTok ha obtenido gran popularidad en el mes de febrero.

Este viral clip fue compartido por la usuaria @anaivis1985, pues se trataba de una sorpresa a la mencionada señora en su propia casa. Sucede que la adulta mayor viajó hace dos años al país americano con fines personales y, afortunadamente, logró establecerse, pero no todo fue felicidad, ya que tuvo que despedirse de su pequeña mascota.

Ella creía que jamás estaría junto a su amada compañera, pues era sumamente complicado tener que trasladarla hacia su nueva residencia, pero no todo estaba perdido. Su nuera fue la encargada de preparar esta emotiva sorpresa y logró conseguirlo, ya que la protagonista tuvo una reacción impactante.

En un primer momento, creyó que se trataba de un nuevo perrito que llegaría a su vida, pero al notar las facciones del can, notó que era su pequeña Zoe. Rápidamente, la tomó entre sus brazos y comenzó a abrazarla, demostrando que realmente la extrañaba desde aquel día que le dijo adiós.

“¡Mira que linda está! Dios la bendiga. Ay ¡dios mio! ¿Cómo hicieron esto, mi amor? Es que yo no lo puedo creer. ¡Yo no lo puedo creer!”, son las palabras que emite aquella señora al reecontrarse con su can.

Un momento puro de emoción

Este corto material subido a la plataforma permitió que gran cantidad de usuarios opinaran al respecto. “El que ama un perro, entiende el sentimiento y alegría de la señora”, “Llegó su apoyo emocional que necesita”, “Llorar por extraños es mi pasión”, “Muy conmovedor”, son algunos de los comentarios que se aprecian.

