En algún momento, una cierta cantidad de personas han faltado al trabajo, sea por irresponsabilidad o debido a situaciones inesperadas. En caso de no presentar la justificación necesaria, las empresas toman la decisión de descontar una parte del salario del trabajador, pues sería lo más razonable; sin embargo, para una mujer procedente de Colombia no sería lo correcto, pues le causó una gran molestia al conocer esta “drástica” medida que le aplicarían en caso no asista a laborar. Su incomodidad lo expresó mediante TikTok.

Deisy es una joven que está radicando en Chile y tuvo la gran posibilidad de ser contratada en una empresa. Es importante resaltar que los extranjeros tienen escasas probabilidades de conseguir un empleo adecuado en un país ajeno al suyo, pues se necesita una correcta documentación y amplia experiencia laboral.

Pese a esta oportunidad que se le presentó en esta nación sudamericana, no estuvo de acuerdo con la regla de sufrir un descuento de su sueldo en caso de faltar.

“Si falto un día, me van a descontar un día. ¿Cómo así? O sea que, si yo falto una semana, ¿me van a descontar la semana? Estoy enfadada con Chile”, fueron las palabras de indignación de la creadora de contenido.

Tanta fue su molestia que habría sido el detonante para que tomara la decisión de abandonar Chile con el objetivo de tomar otros rumbos que le permitan obtener lo que realmente desea: un trabajo donde falte sin que descuenten su sueldo.

Una apreciación que generó indignación en los chilenos

La declaración que emitió Deisy no cayó del todo bien en TikTok, especialmente en los usuarios de Chile, pues puntualizaron que está sumamente equivocada con su apreciación. Se lee comentarios como “Si faltas una semana, te despiden”, “Cada 10 minutos salen buses”, “Esto debe ser una broma”, “No sabes cómo te vamos a extrañar”, “Aquí se trabaja linda”, entre otros.

