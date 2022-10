TikTok es la aplicación preferida por millones para encontrar los ‘trends’ del momento, subir divertidas grabaciones o aprender nuevas recetas. En este último rubro un video viral ha generado que más de uno se anime a intentarlo; sin embargo, este no solo resulta peligroso, sino que puede causar explosiones. Aquí te contamos la verdad detrás del video viral que muestra el truco de la cafetera con leche y chocolate y por qué no debes intentarlo.

En los diversos videos que circulan en Internet se puede ver un método ‘sencillo’ para hacer café, pero que oculta algo muy riesgoso. Este consiste en usar la cafetera italiana con leche en lugar de agua y, además, agregar unos trozos de chocolate en la cámara superior, por donde sale el café. De esta manera se tiene una leche chocolatada con café, como si fuera un batido caliente.

El video se popularizó en Twitter luego que se compartiera el material original de @2jenniferarlia29 en TikTok; sin embargo, no todos los usuarios tomaron de buena manera la idea.

Mira aquí el video viral

Por qué es peligroso este truco viral

Andrés J. Rascón es un doctor experto en seguridad alimentaria que usó su cuenta en Twitter para alertar a todas las personas que se están sumando al ‘trend’.

“Si no quieren intoxicarse porque luego los restos de leche se queden dentro de los conductos, no lo hagan”, empezó diciendo para luego agregar “y otra cosita, están hechas (las cafeteras) para usarse con agua, la presión con leche es diferente y puede explotar”.

Si bien muchos usuarios empezaron a replicar el video con un “necesito una cafetera urgente”, otros no tardaron en manifestar su preocupación por el gran alcance de las imágenes y por la peligrosidad del truco.

Y es que la cafetera italiana o moka, inventada por Alfonso Bialetti en 1933, solo se puede usar con agua. Esta permite disfrutar del café en casa usando el fuego de la cocina. Su mecanismo consiste en que el agua del depósito inferior se calienta generando vapor y este fuerza mediante presión al líquido a ascender hacia la cámara superior, pasando por el filtro que contiene el café.

Según explican desde Directo al paladar, citando el manual de uso del propio fabricante, hay precauciones a tomar en cuenta: “No utilice otros líquidos en la caldera o en el recolector: la cafetera debe funcionar solo con agua. Esta cafetera está destinada a ser utilizada exclusivamente solo con agua y café molido para Moka de uso doméstico: no utilice otros productos”.

Quejas tras intentar el truco viral

“Efectivamente la leche me malogró la cafetera porque se quemó y se pegó JAJAJAJAJJAJAJA”, “Unido a que: la leche se quema. La cafetera alcanza altas temperaturas que, con agua, no pasa nada, pero la leche tiene azúcares naturalmente presentes (o añadidos si es otro tipo de bebida) que sí se queman” o “Esto lo han dicho al menos unas mil veces, pero la gente no lo entiende”, fueron algunos comentarios.

El peligro radica en que si la leche o el agua no pasan de un depósito al otro, la presión generada tendrá que ser liberada de otra manera y la cafetera puede estallar con gran violencia y generarse quemaduras y de cortes.

