El café es de las bebidas más tradicionales para disfrutar caliente durante la mañana. Hay quienes sienten que no pueden empezar su día sin servirse uno, mientras que otros disfrutan de cada sorbo por placer acompañado de un sándwich, galletas o una pieza de bollería. Ya sea recién pasado, con leche o espumoso, es un delicia, pero ¿Qué ocurre cuando no encuentro la manera de hacerlo porque se malogró mi cafetera tradicional? Aplica estos trucos caseros para no quedarte con las ganas.

Antiguamente, no existían las máquinas para prepararlo como las conocemos en la actualidad y una de las maneras de hacerlo era en olla o usando una tela de tejido muy tupido a la que se le empezó a llamar calcetín.

Para hacer un buen café en casa hay que tener en cuentas las siguientes consideraciones que explica Giovanna Villegas, docente del Programa Café Barista del Instituto Le Cordon Bleu en el marco del Día del Café Peruano que se celebra en agosto.

“Toda preparación de café con agua, que tome más de 3 minutos, debe considerar un molido grueso. Para un litro de agua, la cantidad de café que debo usar estará en el rango de 50 gr hasta 65 gr de café. Es decir, por gramo de café deberé agregar entre 15.4 gr a 20 gr de agua”, detalla la experta.

Trucos para hacer café en casa

1. Café hecho en olla

Alistar la olla, esto significa que previamente se agrega agua caliente para eliminar cualquier residuo de limpieza utilizado y se retira el agua.

Agregar agua caliente (no hervida) a la olla, a fuego medio (flama azul).

Agregar el café tostado y molido cuando el agua se encuentre “a punto de ebullición” y bajar la intensidad de la flama.

Integrar con una cuchara el café y el agua para acelerar la reacción y así expresar aromas, sabor, acidez y balance. Inmediatamente, apagar la cocina (en esta etapa el agua con el café tampoco debe hervir).

Dejar reposar por el preparado por un minuto.

Finalmente, servir la bebida hecha con café y agua en una taza caliente.

2. Café hecho en calcetín

Alistar el calcetín limpio o nuevo. Agregar agua sobre este de manera que no tenga otros olores externos.

Poner el café dentro del calcetín

Nivelar la cama de café

Verter el agua caliente (no hervida) sobre la cama de café en fluido de agua delgada y distribuirlo en todo el café

Procurar no verter el agua tan rápido, ya que podemos agotar rápidamente el café molido, encontrando bebidas de sabores muy ligeros o amargos, desagradables.

Dejar reposar por un minuto

Servir la bebida hecha con café y agua en una taza caliente ( 32 °C a 35 °C)

Síguenos en nuestras redes sociales: