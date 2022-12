El avance de la tecnología no impide que los ladrones creen nuevas formas para salirse con las suyas, tal y como lo demostró una joven de los Estados Unidos quien reveló en TikTok que un delincuente trató de robarle dinero tras hacerle una llamada donde amenazaba asesinar a su madre a quien afirmaba tener secuestrada, por lo que su testimonio no tardó nada para hacer viral.

Una llamada de terror

Chelsie Gates (@CityLivingSouthernGirl) vive en Alabama y a alrededor de las 7 de la noche del domingo 4 de diciembre recibió una llamada desde el teléfono de su madre que pronto se volvió espeluznante pues en vez de escuchar una respuesta alegre de su progenitora sonaron llantos que se alejaban del auricular.

De pronto, aparece en escena una voz masculina, quien sin perder tiempo dice: “oye, tengo a tu mamá y si no me envías dinero, voy a matar a esta perra”, pero no se trataría de un secuestro, sino de una estafa relacionada a la piratería de teléfonos celulares como “suplantación de identidad de llamadas”.

Su video de alerta asustó a más de 2.5 millones de personas solo en TikTok donde explicó que su madre trabaja como asistente de atención médica a domicilio atendiendo a los pacientes en sus casas de forma rutinaria, por lo creyó que la habían detenido a punta de pistola: “en mi cabeza estoy como, ‘ha sucedido. Un paciente la ha tomado como rehén y esto es real’”, dijo en la publicación.

Mira aquí el video viral

De hecho, detalló que el facineroso buscaba que le pagara mil dólares usando CashApp o Venmo mientras en el fondo se escuchaba el llanto de la mujer que simulaba ser su mamá “le dije: ‘señor, ha llamado a la chica equivocada, no tengo ese dinero en mi banco, tan solo dispongo de 100″, a lo que el sujeto contestó velozmente: “ok, envíame eso”.

La mamá de Chelsie no sabía nada

Mientras la llamada seguía su curso, Chelsie intentó contactar a su padre por medio de mensaje de texto pese a que el delincuente le ordenó en repetidas veces no llamar a la policía, no involucrar a nadie más y, sobre todo, no colgar el teléfono, por lo que pidió hablar con su madre antes de hacer la transacción para saber si se encontraba físicamente estable, pero esto no hizo si no molestar al sujeto quien respondió con insultos de grueso calibre.

“Estaba como, ‘mataré a esta perra ahora mismo’. Temblaba durante todo esto, imaginando a mi madre como rehén a punta de pistola en la casa de un paciente”, por lo que no sintió tener más opción que hacer la transferencia y así lo hizo, tras lo cual el estafador cortó la llamada, inmediatamente marcó el teléfono de su madre para confirmar si había escapado del secuestro, pero su sorpresa fue grande al darse cuenta de que la mujer no sabía absolutamente nada: “¿mamá estás bien? Y ella dice ‘¿de qué estás hablando?’ no tenía idea de lo que estaba hablando”.

Asustados por nueva modalidad de estafa

Fue en ese momento cuando Chelsie se dio cuenta que fue presa de una vil estafa por lo que, de inmediato, sacó un pantallazo al identificador de CashApp como al número de teléfono del estafador. De inmediato, los usuarios de TikTok mostraron su asombro como susto.

“Eso es aterrador. Les habría dado cada centavo para salvar a mi mamá”, “me enamoraría al 100 por ciento de esto. Gracias por crear conciencia sobre esto”, “esta es la segunda historia de este tipo que escucho. La misma estafa de llamada de secuestro”.