Un perrito de los Estados Unidos se ha vuelto la nueva sensación de TikTok ¿Por qué? Pues la mascotita ha expuesto a sus seguidores su tremendo cambio de look que lo asemeja a “el Grinch que se robó la Navidad” pues su pelo fue teñido por su dueña completamente de color verde, por lo que de inmediato se convirtió en viral de esta red social donde ha sido duramente criticada, al punto que muchos creen que se trata de maltrata al animal.

Críticas masivas

Ashley Spielmann, una esteticista de 37 años, madre de 5 hijos es dueña de Rizzo, un schnauzer en miniatura a quien pintó de pies a cabeza de verde, hecho que no ha gustado mucho a los internautas, sobre todo por la expresión adusta del amigo de cuatro patas.

Ante esto, Ashley comentó a SWNS: “los schnauzers tienden a tener caras de mal humor de todos modos, así que pensé que sería el Grinch perfecto... Estaba tan emocionada cuando lo vi salir del peluquero. Ella envió fotos durante el proceso y después, cuando estaba completamente seco, y me encantó de inmediato lo que sabía que haría”, dijo la mujer sobre el polémico video que tiene más de 10 millones de vistas.

Mira aquí el video viral

Desde que el video se hizo viral, en la calle, Rizzo ha llamado la atención de todos: “cuando lo saco a caminar, la gente se vuelve loca por su pelaje. Lo llevé a Starbucks al día siguiente y la gente en la fila le estaba tomando fotos”.

No es pintura dañina para Rizzo

De hecho, la esteticista aseguró que la mezcla que se usó en Rizzo es completamente segura por estar hecho para animales, aunque muchos no han hecho eco de estas declaraciones, pues los comentarios de odio no han parado, pero si bien no esperaba dicha reacción, tampoco le sorprende.

“Estamos en una época en la que todos tienen que comentar sobre todo, bueno o malo. Los comentarios son hechos en este momento; no me molesta en lo absoluto... tanto él como Sosa (su otro schnauzer miniatura negro) son miembro muy queridos de la familia. Ni siquiera quiero decir que sea doloroso porque sabemos la buena vida que tienen nuestros perros”, dijo Ashley a SWNS.

Además de esto, aseguró que el “aspecto triste” que muchos han destacado en la cara de Rizzo tiene más que ver con su propia raza que con un tema de maltrato animal. Pero, no todo fue malo, pues muchos apoyaron a la familia y lo hicieron saber: “se ve precioso. Como peluquero, esto no es absolutamente un abuso de ninguna manera. En mi opinión, no es diferente a poner a los bebés en los concursos de belleza”.