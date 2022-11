Los hinchas de la selección de México continúan dando de qué hablar en el Mundial de Qatar 2022. Esta vez, el aficionado Jake Mattte (@jakemattte) protagonizó un video viral que ya acumuló cerca de 3 millones de reproducciones. Luego de arribar al país de Medio Oriente, el joven intentó hacer un emblemático platillo, pero las cosas no salieron como esperaba.

Todo comenzó cuando Jake quiso prepararse unos ricos chilaquiles en tierras árabes. Por eso mismo, el protagonista de esta historia salió a conseguir los productos necesarios. Al visitar un supermercado, él encontró chiles, tomate verde y cebolla.

“Muy caro”

A falta de tortillas, Mattte compró unas frituras de maíz orgánicas. Además, el hincha mexicano halló crema y algunos otros insumos. Según contó a través de la plataforma de TikTok, gastó poco más de mil 400 pesos (73 dólares aproximadamente).

“Estuvo muy caro, la neta, para preparar un antojo; pero vamos a ver qué tal quedan”, indicó @jakemattte, cuya grabación acumuló un sinfín de reacciones.

Terminó decepcionado

Una vez que llegó al al lugar donde se estaba alojando, el fanático del combinado ‘azteca’ notó que el departamento no tenía ningún electrodoméstico de cocina. “Acabo de buscar en todos los cajones de la cocina... no hay licuadora, no hay una cacerola para hervir los p*nch*s chiles de m**rd*, gasté mil 400 pesos a lo p*nd*j*”, señaló Jake.

Comentarios

La desagradable experiencia culinaria de Jake Mattte provocó distintos comentarios. “Te faltó el epazote, sin éste no son chilaquiles”, escribió una usuaria. En cambio, otro internauta mencionó que “con ese dinero que gastó me alimento por 15 días”.

