De la mano de Lionel Messi, la ‘albiceleste’ volvió a tocar la gloria luego de 36 años tras superar a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022. Esto no solo desató el frenesí entre los propios hinchas argentinos a la hora de cumplir sus promesas, sino en todos los sudamericanos. Claro ejemplo se puede observar en la locura que cometió el influencer Mike Jambs, quien se tatuó “Messi” en la frente y poco tiempo después terminó arrepintiéndose.

Las promesas hay que cumplirse, por supuesto que sí. Pero también hay que ser consciente qué se promete y si esto no afectará considerablemente nuestra cabellera, cuerpo o personalidad.

Tras la final del Mundial de Qatar 2022, que acabó como vencedor el cuadro dirigido por Scaloni, el influencer Maicol Quiñonez, mejor conocido como Mike Jambs, acudió a un estudio de tatuaje para llevar en la piel el nombre de “Messi” en la frente.

¿Fue la única locura que hizo? no. También se tatuó la palabra “D10S” y tres estrellas, en alusión a los títulos que suma Argentina en Copas del Mundo. Todo lo realizó en una sesión y el resultado lo publicó en su TikTok.

Lo que nunca imaginaría el creador de contenido colombiano es que le lloverían insultos en sus redes sociales y algunos le dijeron que no es ejemplo positivo para la humanidad.

Ante ello, no le quedó de otra que subir un video en su cuenta de Facebook explicando todo lo que vivió en una semana y lo arrepentido que se encuentra por haberse tatuado “Messi” en la frente.

“No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso”, agregó Jambs, sentado en un sillón y con el rostro desencajado.

Su vida cambió

El influencer colombiano pensó que le traería cosas positivas a su vida, pero esto finalmente no ocurrido, tanto en lo personal como en lo familiar. El joven reveló que le llegaron a decir que no es un ejemplo para la sociedad.

Asimismo, indicó que ha recibido hasta amenazas y solo esperar encontrar un buen lugar para borrárselo y así tener una nueva oportunidad en la vida.

“Me quiero borrar el tatuaje, no sé como es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”, finalizó.

