Dura solo 6 segundos y ya acumula 82.9 millones de reproducciones. Hoy te traigo un peculiar video viral que ha roto todos los esquemas en TikTok, pues a casi una semana de su publicación ya cuenta con impresionantes cifras y está protagonizado por dos tiernos perros. Ellos son Lemon, un golden retriever y Tilt, un husky, que disfrutan revolcarse en la nieve de Estados Unidos, pero con marcadas diferencias. Aquí te cuento los detalles de este caso.

Nadalia Haita, de 25 años, usó su cuenta en TikTok @nadaliaaaa para compartir una peculiar grabación el 16 de enero, sin imaginar que llegaría a tantas personas en todo el mundo con una situación tan cotidiana como intentar limpiar la nieve que se queda pegada en su pelaje.

Y es que hay perros que no están hechos paRa condiciones climáticas extremas como las que se viven en Estados Unidos en estos meses del año y las imágenes así lo muestran.

Intentando limpiar la nieve sobre sus perros

El video viral empieza con Nadalia usando una batidor globo de repostería para quitar la nieve adherida en el pelaje de su perro Lemon, un golden retriever de 3 años. La tarea no resulta muy sencilla, pues los cristales de hielo no caen con facilidad, es por eso que en el texto sobre las imágenes se puede leer “perro de verano vs perro de invierno”.

Luego el clip la muestra secando a Tilt, un husky de 11 años mezclado con malamute de Alaska, para lo que solo necesita un simple y delicado golpe en su lomo con una toalla. Y es que las dos razas que se unieron para darle vida a este animal nacen en climas más fríos y tienen un pelaje grueso, por lo que se le conoce como perros esquimales.

Tras volverse viral, la dueña de los canes fue entrevistada por Newsweek donde precisó que “a Lemon le encanta la nieve, pero las bolas de nieve se le pegan y eso la vuelve loca. Tilt, se tumbará en la nieve durante horas y será el tipo más feliz del mundo”.

El video acumula más de 10.000 comentarios y los usuarios de TikTok quedaron impectados al ver a Nadalia Haita usando un batidor para limpiar el pelaje de Lemon y otros bromearon con las diferencias entre un “perro de verano vs perro de invierno”. “Los huskys son la unica raza de perros que se adaptan al entorno en el que se encuentran por tipo de pelaje”, “explicación gráfica de por qué hay team frío y team calor”, “Tengo un husky lanudo y puede jugar en la nieve durante horas y estar seca en cuanto entra”, entre otros.

