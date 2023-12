Los tatuajes en el cuerpo representan un significado especial en aquellas personas que deciden realizárselos; no obstante, son contados que se hacen estos diseños por “estar a la moda”, pero en un futuro se arrepienten de dicha decisión tal como le sucedió a una mujer de Australia que está tratando de eliminarlos lo más pronto posible. Hoy en Mag te contaré más detalles de esta historia viral.

La usuaria de TikTok, @clandestine_dncr, decidió contar su experiencia ante sus miles de seguidores. Comenzó relatando que se hizo tatuajes a los 19 años de edad para “combatir” la depresión y cambios de humor que padecía en dicha etapa.

“Terminé tatuándome muchísimo y muy rápido. Se convirtió en un gran mecanismo de afrontamiento para mí. Cada vez que tenía un pensamiento depresivo, pensaba: ‘Me haré un tatuaje’”, explicó la joven mujer australiana en su video.

Pese a que esa edad no veía con malos ojos realizarse tattoos en sus nudillos, cuello o piernas, ahora siendo una persona adulta se arrepiente por la decisión que había tomado, pues eliminarlos le está costando gran cantidad de años y se realiza más de 15 sesiones en su intento de tener una piel libre de marcas.

“Yo era una de esas personas ignorantes que decía: “Oh, bueno, si dejan de gustarme, me quitarán con el láser. ¡No, no es tan simple! Me han estado quitando estas cosas durante los últimos 8 años”, expresaba de una manera efusiva nuestra protagonista.

Finalmente, enfatizó que desde los 21 años sería la edad legal adecuada para que los jóvenes se realicen tatuajes en Australia, pues siente que en esa etapa de su vida pueden tener un mejor raciocinio al momento de realizar esta acción.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.