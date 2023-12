Durante la celebración de la Navidad, se ha realizado la habitual tradición de entregar regalos entre los integrantes de una familia. Son agradables recuerdos que quedarán en la mente, pero no será el caso en una mujer de Australia, pues tuvo que ser trasladada rápidamente a un hospital tras sufrir una lesión en el ojo a causa de un juguete que le obsequiaron a su hermana menor. El momento viral se ha popularizado en TikTok.

Este mal momento lo vivió la usuaria Manon (@manon_el) y decidió contarlo a través de su cuenta. Ella explica que su hermana había recibido una pistola de juguete de la reconocida marca Nerf, pero no pensó que dicho accesorio sería el causante de realizarle una grave lesión.

“Solo un anuncio de servicio público, si te regalan una pistola Nerf este año, no le dispares nadie en la cara”, fueron las palabras de la joven mujer en su clip.

¿Por qué realizó ese pedido a su audiencia? Pues había recibido un disparo de este juguete directo a su ojo izquierdo que, de manera inmediata, la dejó ciega. La influencer cuenta que cuando intentó abrir dicho ojo, observaba todo de color negro y entró en desesperación.

Ante esta situación, fue trasladada al hospital para que sea tratada lo más rápido posible. Afortunadamente, pudo recuperar la vista en dicho ojo y fue dada de alta, pero hubo un detalle que dejó atónitos a sus seguidores: su retina se podría “desprender” en caso de no tener cuidado con sus movimientos.

“Tengo mucho daño en el ojo y todavía no estoy libre de culpa. Así que no es necesario que haga esfuerzo de más porque no quiero quedar ciega permanentemente”, indicó.

Por ahora, se encuentra en total reposo y tomando gotas de esteroides con el objetivo de que su pupila “no se vuelva ojo de gato”. Conformen pasen los días, será evaluada nuevamente por especialistas médicos para conocer el estado actual de su ojo izquierdo y determinar si necesita una cirugía. Aquí podrás visualizar que una pupila es más grande que la otra.

¿Qué tipos de cegueras existen?

Ceguera total. No percibe la luz en ningún ojo

No percibe la luz en ningún ojo Ceguera parcial. Conserva algo de visión, pero con ciertas limitaciones

Conserva algo de visión, pero con ciertas limitaciones Ceguera legal. Agudeza visual menor de 20/200

Agudeza visual menor de 20/200 Ceguera funcional. Presenta una limitación visual para realizar diversas actividades

Presenta una limitación visual para realizar diversas actividades Ceguera central. Pierde la visión en el área central del campo visual

Pierde la visión en el área central del campo visual Ceguera periférica. No visualiza en las áreas laterales del campo visual.

