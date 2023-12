Una mujer de Finlandia ha obtenido gran popularidad en las redes sociales, especialmente en TikTok, por su destacaba habilidad para dejar relucientes los hogares que se encuentran abandonados y con suciedad por doquier. Lo sorprendente es que no recibe ningún pago por ejercer dicha actividad. De estar interesado en conocer esta historia viral, en las siguientes líneas obtendrás más información.

Aquella mujer que deja impecables las casas pese a la presencia de suciedad es la finlandesa Auri Kanane, de 30 años. Su labor le ha permitido conseguir más de 15 millones de seguidores en sus respectivas redes sociales y se ha autoproclamado como la “Reina de la Limpieza”.

“Le doy a la gente una nueva oportunidad de vida. No me importa si no la mantienen limpia después, pero por un corto tiempo puedo recordarles lo que se siente tener una casa limpia”, son las palabras de esta reconocida creadora de contenido.

En un clip, se aprecia un lavadero que está repleto de hongo. A primera vista, es probable que gran cantidad de personas no se animen a limpiar esta zona porque tomará mucho tiempo y esfuerzo, pero para Auri no es un impedimento, pues dejó dicho lavabo como si recién se hubiera instalado en la cocina.

Como el video enseñado anteriormente, existen más en su propia cuenta de TikTok. Muchos usuarios han quedado fascinados por su excelente trabajo en los diversos hogares del mundo. “He estado en la industria de la limpieza toda mi vida, realmente me encanta”, indica.

De acuerdo al diario Daily Mail, la influencer se familiarizó con la limpieza desde el 2011 cuando solo tenía 16 años. Le bastó un total de 10 años para conocer las técnicas y productos adecuados con el objetivo de ejercer este oficio. Es así que, en agosto del 2020, decidió asear hogares abandonados sin cobrar a sus clientes.

¿Qué ocurriría si una casa posee gran cantidad de suciedad?

De vivir en un hogar con presencia de basura y sin asearla cada vez que sea necesario, ocasionaría graves consecuencias a la salud porque se estaría conviviendo con bacterias, virus y microorganismos que provocarían alergias, infecciones respiratorias o gastrointestinales, y daños en la piel.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de historia viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.