Hizo algo inesperado y ahora vive para contarlo. Una mujer de Kazán, capital de la república de Tartaristán (Rusia) ha llamado la atención en las redes sociales luego que se diera a conocer su accionar. Resulta que ella saltó de un sexto piso. Afortunadamente, pudo levantarse y luego regresó a su departamento como si nada.

De acuerdo a información brindada por RT en Español, la protagonista de esta historia tiene 42 años. Ella fue captada en un video viral publicado por el canal de YouTube llamado EL LIBERTADOR Oficial saliendo a su balcón y saltando a una zona donde había mucha nieve.

Un conserje, que pudo apreciar todo lo que ocurrió, fue la persona que la ayudó a levantarse. La mujer, eventualmente, estando cubierta de nieve, le pidió a ese hombre que le abriera la puerta del vestíbulo para que sea capaz de volver a su departamento.

Mira aquí el video viral

El motivo por el que saltó de un sexto piso

La Policía local, siempre según la citada fuente, llegó a enterarse de lo sucedido. Justamente, la mujer, cuya identidad se desconoce, explicó a los agentes del orden que se animó a saltar del sexto piso porque se había quedado encerrada en la habitación de su domicilio.

Como la puerta del cuarto se había atascado, a ella no se le ocurrió otra forma de salir que por el balcón. Es por eso que tras su caída fue inmediatamente a su departamento. Aparentemente, la protagonista de esta historia no ha sufrido ninguna lesión producto de su accionar. El video de todo lo ocurrido no deja de ser comentado por usuarios de distintas partes del mundo.

