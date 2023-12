A menos de un mes de celebrar la Navidad, muchas familias en el mundo se encuentran decorando en la parte interior y exterior de sus hogares con diversos adornos relacionados a esta importante fecha. En esa línea, una mujer de Canadá ha generado un intenso debate por enseñar cómo está lavando su árbol de pino para usarlo durante la festividad mencionada. Aquí en Mag te contaré más detalles al respecto de este video viral.

Mediante un clip publicado en TikTok, la joven Rhema (@rhema.br), quien está viviendo en la provincia de Ontario, incentiva a los usuarios que deben asear su árbol de navidad para que tenga una mejor apariencia durante el mes de diciembre.

Se aprecia que la mujer ha desarmado este accesorio navideño para introducir cada pieza en su bañera. Como primer paso, roció algún tipo de líquido limpiador sobre las ramas y, posteriormente, comenzó a lavarlas en su tina con agua y jabón.

Al realizar el lavado, procede a enjuagarlos y los escurre para que no haya presencia de gotas. Sorprendentemente, Rhema deja en evidencia que su árbol de Navidad presentaba algunos pequeños residuos, pero en ningún momento se aprecia que el agua presenta un tono oscuro debido a la suciedad.

¿Cuáles fueron las opiniones de los usuarios ante el video de Rhema?

Pese a la creativa iniciativa que tuvo la influencer, gran cantidad de cuentas no la apoyaron, pues se leen comentarios como “Cleantok se está yendo de las manos”, “El agua clara me dijo que no necesito hacer esto”, “Algunas personas tienen tanto tiempo”, “Voy a comprar otro árbol antes de que alguien me vea limpiándolo en la bañera”, entre otros.

No todo fue malo para Rhema, ya que su video ha superado los dos millones de reproducciones y está cerca de lograr las 105 mil ‘me gusta’. Este clip en su cuenta de TikTok es el que tiene más visualizaciones hasta el momento, pero no generó el impacto que ella hubiera deseado.

