Un video viral ha ganado una gran cantidad de reproducciones en redes sociales como TikTok por tener como protagonista a una mujer llamada Simone Evans. Resulta que cuando ella decidió ver las imágenes de su boda, se percató que olvidó un detalle. Todos los detalles están en esta nota.

A través de su cuenta personal de TikTok (@simonerhianne14), la joven compartió el mencionado clip, exactamente el 24 de febrero del presente año. En dicha grabación se aprecia el momento en que ella se preparaba para caminar por el pasillo con su padre en su matrimonio.

Todo aparentemente estaba bien; sin embargo, la mujer notó algo que la mortificó. Y es que, en aquel entonces, tenía un colet en su muñeca derecha. En el video viral que difundió, ella hace un acercamiento para que sus seguidores puedan observar el accesorio sin dificultad.

“Solo tengo una pregunta, ¿quién dejó que me casara así? ¿Quién me dejó salir y casarme con una liga para el cabello en la muñeca?”, son las palabras que se escuchan en el mencionado clip, que llamó fuertemente la atención en Estados Unidos, México y España.

“Definitivamente este video servirá como ejemplo para dejar en claro lo que no quiero que suceda en mi boda”, “de no ser por el audio y los acercamientos, no me habría dado cuenta del detalle”, “imagino que debe ser frustrante”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar en la publicación realizada en TikTok. Actualmente, el clip ya circula en varias redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR