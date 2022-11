El fútbol es un deporte que genera pasiones tanto buenas como malas y el Mundial Qatar 2022 no ha sido ajeno a esto, pues también han ocurrido actos de violencia como el que protagonizaron hinchas argentinos y mexicanos quienes se enfrascaron en una tremenda pelea en las calles de Doha. Las imágenes no tardaron en llegar a redes sociales como Twitter donde se ganaron el repudio masivo de la comunidad una vez se hizo viral.

Una previa que ya “calienta”

Los seleccionados de Argentina y México se verán las caras este sábado 26 de noviembre a las 2 de la tarde (hora peruana) en el estadio Lusail por el Grupo C, donde la ‘albiceleste’ viene de perder 2-1 con Arabia Saudita, en tanto que el ‘tri’ empató a cero contra Polonia, por lo que ambos equipos están urgidos de sumar su primera victoria.

Los resultados, sumado a las rivalidades, caldearon los ánimos en un grupo de hinchas de estos países, quienes no tuvieron mejor idea para resolver sus diferencias que agarrarse a puñetazos a vista y paciencia de otros aficionados, turistas y de los propios locales, dejando una mala imagen de la cultura en los países latinoamericanos.

Mira aquí el video viral

Esta pelea entre aficionados argentinos y mexicanos no tiene lugar en el fútbol. ¡Es lamentable!

pic.twitter.com/lpIMPJRbOU — Ivan Kasanzew (@IvanKasanzew) November 24, 2022

Mientras la pelea tiene lugar, ningún tipo de autoridad se acercó, tampoco parecían estar en las cercanías para restablecer el orden. En medio de la gresca, los insultos, las mentadas de madre no faltaron, pero de parte de los mexicanos increparon a su máxima estrella, Lionel Messi gritando “Messi pecho frío”, y una especie de cántico que los aztecas repitieron hasta el hartazgo: “p*to Messi”.

Indignación total

El metraje ha sido compartido en diversas cuentas de Twitter, acumulando millones de reproducciones y con miles de usuarios indignados con el comportamiento de estos latinos: “qué pena que siempre sea algún latinoamericano”, “fueron los mexicanos quienes fueron a buscar bardo a unos argentinos que no estaban haciendo nada”, “¡qué triste! Y eso que todavía no es sábado. Ya me imagino, ojalá y no se ponga peor”, “nunca faltan la bola de malandros. Compórtense, por eso nos tienen como tercer mundistas”, “y eso que no hay alcohol. No entienden que no está bien”, “el sábado, gane quien gane, se va a armar la gorda”.