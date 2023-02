Hay personas a las que no les agrada para nada salir sin compañía. Mencionamos esto porque una joven de España, cuyo usuario de TikTok es @beibikei, decidió hacer una reflexión sobre salir solo(a). Todo a raíz de que nadie quiso ir con ella a Angliru, un alto del Principado de Asturias. La chica igual fue a dicho lugar y, estando ahí, grabó el video viral que motivó esta nota.

De acuerdo a su publicación, la joven les propuso a sus amigos ir a comer a Angliru, ya que ahí se puede ver nieve y disfrutar de un excelente ambiente, pero a nadie le pareció una buena idea. Como ella no quiso quedarse con las ganas de acudir a ese lugar, fue de todos modos.

“He venido sola y me la estoy pasando muy bien”, sostuvo primero; sin embargo, luego precisó que eso no era cierto ya que no tenía compañía y, por ende, no hablaba con nadie. Solo estaba grabando videos para eventualmente subirlos a TikTok.

Mira aquí el video viral

Segundos más tarde, indicó que no entendía cómo es que a la gente le costaba tanto hacer algo mínimo. “Tienes coche, tienes tiempo, es un sitio guay, tío, mira con qué vistas estoy comiendo… aquí hay nieve y ves todo Asturias”, recalcó.

No tiene problema en realizar actividades sola

“Pues mira, si no viene nadie conmigo, vengo sola porque lo que no voy a hacer es dejar de hacer los planes que quiero hacer yo siempre porque nadie vaya a venir conmigo”, sentenció la joven en su video viral. Muchos usuarios no dudaron en aplaudir su manera de pensar.

Síguenos en nuestras redes sociales: