Si eres un activo usuario de las redes sociales, seguramente te has encontrado con un curioso video en el que unas niñas cantan una pegajosa canción con el coro “claro que yes”. Se hacen llamar “Las Chiquitas” y, con el pasar de los días, se han convertido no solo en la tendencia viral del momento, sino también en la imagen de una campaña publicitaria de Netflix.

Sus nombres son Alezka de siete años, María Lucía de nueve y Fracielis y Eymi de once. Tres de ellas son hermanas y la cuarta integrante es su prima, quienes, inspiradas en un grupo coreano, decidieron crear su propia agrupación para entretenerse y pasar el rato en familia.

Lo que no esperaban era que, tras publicar el clip en las redes sociales, este se volviera viral al punto de hacerse conocidas no solamente en su país de origen, República Dominicana, sino también en otras naciones.

El reconocimiento llegó a tal punto que incluso el propio presidente de República Dominicana, Luis Abinader, les envió un mensaje. “Niños del planeta pórtense bien, que un futuro les espera. ¡Muy de acuerdo con Las Chiquitas! Yes, yes, yes, ¡claro que yes!”, escribió la autoridad.

Netflix no quiso desaprovechar la popularidad de las niñas y se comunicó con el padre para que se convirtieran en la imagen de una campaña para la película “Hoy sí”. Cambiando un poco la letra original, el nuevo video habla de continuar estudiando pese a la pandemia, donde también se muestra un avance de la comedia familiar protagonizada por Jennifer Garner y Edgar Ramírez.

El film está basado en el libro infantil del mismo nombre escrito por Amy Krouse Rosenthal y Tom Lichtenheld. Relata la historia de unos padres que dicen “no” a todo, es por esto que le ceden el control a sus hijos por un día, siendo un punto de inflexión que genera anécdotas de toda clase.

