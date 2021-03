Una joven viajó hasta Machu Picchu para grabar un video de TikTok, pero para su mala suerte, la seguridad de la ciudadela Inca ubicada en Cusco se lo prohibió. La peculiar escena se ha vuelto viral en la mencionada plataforma, en donde se ha vuelto viral con más de un millón de reproducciones.

La escena inicia cuando la chica, identificada como Ruth Marrufo en TikTok, empieza a bailar la canción ‘Machu Picchu’ del cantante colombiano Camilo, teniendo como fondo la majestuosidad de la Maravilla del Mundo; sin embargo, antes de terminar la grabación, es interrumpida por un trabajador del santuario, quien le dijo que está prohibido “hacer videos de TikTok”.

“Yo toda emocionada, todo bien hasta que me dicen que está prohibido hacer TikToks. ¿Por qué?”, escribió la joven. La grabación se viralizó y generó una discusión en la red social, puesto que algunos internautas consideran que no hizo nada malo, mientras que otros aseguran que el sitio arqueológico no es un lugar para hacer bailes.

“Pero no entiendo la necesidad de grabar un TikTok estando frente a una de las maravillas del mundo, mejor disfrute el viaje”, dijo un usuario. En respuesta, Ruth publicó otro video mostrando distintas partes de Machu Picchu. “Porque me encanta y quiero compartirlo”, escribió en la descripción.

