Unos padres se llevaron gran susto cuando su pequeño de 7 años quedó atrapado en un remolino de polvo durante un juego de béisbol en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. El incidente se pudo ver en la transmisión en vivo del evento y las imágenes no tardaron mucho en hacerse viral.

De acuerdo al material audiovisual, el menor llamado Bauer Zoya se encontraba en la zona de bateo cuando de repente fue sorprendido por el torbellino durante el encuentro disputado entre los Fort Caroline Athletic Assoc y Ponte Vedra Sharks.

Ante dicho suceso, un adolescente de 17 años, identificado como Aidan Wiles y que cumplía la labor de ampáyer, corrió para auxiliarlo y ponerlo a salvo. El hecho sorprendió al público y quedó registrado en video.

Los otros niños que estaban en el campo quedaron aterrados por el repentino incidente, que captó la atención de los medios internacionales.

En un partido de béisbol en Jacksonville, Florida, un remolino de polvo sorprendió a los espectadores y jugadores.



Durante el caos, un niño se vio atrapado y tuvo que ser rescatado por uno de los árbitros presentes. pic.twitter.com/ShVodnjT20 — Alerta🚨 InfoEnigma (@AlertaInfoe) May 17, 2023

Zoya, en diálogo para News4JAX, reveló que no podía respirar tanto y tuvo que contener la respiración. “Estaba asustado y tenía miedo, quería que alguien me sacara”, dijo.

Wiles, a su vez, aseguró que vio al receptor luchando para salir del tornado, por lo que no dudó un segundo en auxiliarlo. “Sabía que su pequeño cuerpo no podía manejarlo, así que me apresuré y lo atrapé”, precisó el adolescente.

¿Cómo se llaman los remolinos de polvo?

Los remolinos de polvo o tolvaneras (llamados en inglés también devil dust o diablos de polvo) es una especie de tornado de arena que puede alcanzar más de 100 metros de altura y varias decenas de metros de diámetro, según El Mundo.