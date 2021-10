Hay parejas que sueñan con una lujosa boda a la que acudan decenas de familiares y amigos con los que puedan celebrar su amor. Este era el caso de Yulia Thomas, quien estimó gastar $15,000 dólares junto a su prometido en la fiesta hasta que un día cambió de opinión. En un video de TikTok reveló por qué decidieron cancelar la fiesta e invertir todo el dinero en cuatro lunas de miel donde los grandes beneficiados fueron ellos. Esta historia llega desde Estados Unidos.

La joven que radica en Nueva York es también una asesora de viajes de lujo y no tuvo reparos en asegurar que cambiar los planes iniciales fue “la mejor decisión de la vida”.

A Yulia Thomas y su prometido lo que más les importaba era su unión como pareja así que optaron por tener una boda más simple y ahorrarse así los $15,000 dólares y destinarlos a algo mucho mejor.

“Se volvió tan estresante, costoso, nuestras familias nos empujaban en diferentes direcciones. No quería entretener a los invitados y no me importaba el vestido de novia”, contó en un video de TikTok donde dio a conocer su historia.

Según recoge Newsweek, la organización de la boda dejó de ser algo emocionante pues “no se parecía en nada a lo que muestran en las películas”.

La pareja sí se casó, pero en una ceremonia con solo 2 invitados y luego enrumbaron a sus viajes soñados de luna de miel. (Foto: @luxexperiences / TikTok)

Cambio de planes para la boda

Faltando solo 9 días para el enlace, la pareja decidió cambiar todo y casarse esa misma tarde sin invitar a nadie. “Llamamos a dos de nuestros mejores amigos, corrí a la tienda y compré un vestido blanco de 50 dólares y nos casamos tres horas después”, contó la joven.

¿Qué hicieron con el dinero? Pues Yulia Thomas y su novio invirtieron todo en cuatro lunas de miel en distintos lugares: Grecia, Italia, Marruecos y Hawái.

La ahora esposa también aseguró que sus padres se sintieron “un poco decepcionados” por su decisión, pero que “lo único que les importa es que seamos felices”.

El video contando esta historia en TikTok fue publicado bajo el nombre de “luxexperiences” y ya acumuló más de 2 millones de visitas.