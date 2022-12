Durante la Navidad no puede faltar el intercambio de regalos. Esta popular actividad no siempre acaba con finales felices, pues a veces las personas terminan decepcionados por los obsequios, incluso expresan su enfado sin reparos. Un claro ejemplo de esta situación lo vemos reflejado en el video viral de TikTok publicado desde la cuenta @choco_juancho_hijo.

Todo comenzó cuando el hombre mexicano, identificado como “Don Nico”, asistió a una reunión navideña. Tras abrir su regalo, encontró una traza y se molestó. El señor criticó la sorpresa, porque él compró un costoso reloj a su amigo secreto.

“¿Es broma esta madre o qué?, ¿cómo una taza?, no, no. Yo me esmeré en darle a Juanito un reloj que me costó 550 pesos. Lo hago con gusto y cariño, pero me están dando una taza (...) Yo solo te estoy diciendo lo justo”, reclamó.

De inmediato, sus amigos intentaron tranquilizarlo y le aconsejaron mirar dentro del obsequio. Sin embargo, él continuó con su enojo. “Cálmate, vamos a hacer una cosa. Tienes razón, dijimos que de 500 pesos. Te voy a dar los 500 pesos, dame la taza, no importa, solo te voy a dar un consejo: nunca juzgues un libro por su portada”, le explicó la persona que le entregó la taza.

En otro contenido, el mismo sujeto que estaba grabando el acalorado momento, mostró que en el artículo había 2 mil pesos (100 dólares americanos) envueltos y “Don Nico” quedó perplejo. Finalmente, el hombre devolvió la taza y se llevó 500 pesos.

En cuanto a las reacciones, la primera grabación acumuló seis millones de reproducciones y los usuarios defendieron la actitud de “Don Nico”. “Se pasaron neta, hasta yo me enojo”, indicó una internauta. “Por eso no me gustan los intercambios. Yo regalaba cosas buenas y recibía puras cosas baratas”, contó otra.

