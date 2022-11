Cansados de que tomara sus cosas sin permiso, unos jóvenes decidieron jugarle una broma a su amigo que jamás olvidará. El resultado se volvió viral en TikTok y generó toda clase de reacciones.

En un video publicado en TikTok, el usuario Gerardo Mv, identificado como @gerardomv5, explica que David, una amistad suya, se echa lociones caras para poder oler bien; sin embargo, lo hace sin avisar y sin pedirle permiso a quien compró la fragancia.

Por ello, Gerardo tomó una decisión drástica: llenó una botella de perfume con cloro y la dejó escondida en el baño para que, cuando David entrara, termine con la ropa decolorada.

Poco después, se ve a la víctima de la broma con una camiseta negra llena de manchas rojas. El hecho fue captado por sus amigos, quienes no podían dejar de reír.

Aparentemente, lo sucedido molestó a David, quien dijo: “Si no me querías dar perfume, me lo hubieras dicho. No necesitabas hacer esto. Si vas a estar de fijado me hubieras dicho”.

La broma se viralizó en TikTok y generó una gran cantidad de reacciones.

Mientras que algunos dudaron de la veracidad del video, pues el cloro no se seca tan rápido en la ropa, otros se tomaron la escena con humor y soltaron una carcajada.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.