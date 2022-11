Hay personas que no tienen problema alguno en adquirir ciertas cosas de segunda mano. Precisamente, una mujer, que se cree que es de Estados Unidos, se animó a comprar un televisor usado y al encenderlo vio algo inesperado. Todo quedó registrado en un video que ya tiene más de 3 millones de reproducciones en TikTok.

Caitlyn Rae es la chica que grabó el clip para después compartirlo en su cuenta de la mencionada red social (@caitlynraee). En esa publicación, informó que su aparente amiga compró el aparato a un chico de Craigslist, que “es un sitio web de anuncios clasificados con secciones dedicadas al empleo, vivienda, contactos personales, ventas, ítems, servicios, comunidad, conciertos, hojas de vida, y foros de discusión, entre otras”, según Wikipedia.

El televisor lucía como cualquier otro. Pero acabó sorprendiendo a la protagonista de esta historia cuando ella decidió encenderlo. Y es que ahí ella vio en la pantalla un gran logotipo de Grand Waikikian, parte del Hilton Grand Vacations Club, de acuerdo a The Mirror.

Mira aquí el video viral

Aquel diseño dejó atónita a la mujer, pues no esperaba observarlo en su televisor. Tanto a ella como a su aparente amiga no les quedó de otra que reírse de lo ocurrido. Hasta el momento, no se sabe cómo es que el aparato llegó a las manos del hombre que optó por venderlo.

La reacción del Hilton

“Esto nunca se volverá anticuado”, colocó Caitlyn Rae en la descripción de su video viral en TikTok. Es necesario indicar que la cuenta oficial del Hilton en esa plataforma no dudó en comentar la publicación. Puso emojis de aspecto burlón, como si estuviera impactado por el clip.

