Los “engreídos” de la casa siempre nos regalan incontables momentos de diversión y el siguiente caso no es la excepción. En TikTok se ha vuelto viral la peculiar reacción de un perro que no quiere su comida si no está ‘cocinada’ como la de sus dueños.

Un perro bien exquisito y con todas sus letras. Una mujer grabó la peculiar reacción que tiene su mascota cada vez que le ofrece galletas. El can no quiere su comida si no está “cocinada” como la de sus dueños. Es por ello que la joven tiene que “fingir” que corta sus croquetas en finos pedazos y lo “calienta” en el microondas.

Tras escuchar el sonido que hace con el cuchillo y ver que su comida pasa por el proceso de calentar en el electrodoméstico, ahí recién está dispuesto a comer. El video fue subido a TikTok y en cuestión de horas se viralizó.

Varios usuarios se sintieron identificados con el caso de la mujer, afirmando que sus mascotas también se ponen “exquisitos” a la hora de la cena.

“Es que lo cocinado con amor sabe mejor”, “El mío solo come si yo estoy ahí”, “El mío tiene que comer con la luz encendida o no come”, son algunos de los comentarios que se logran ver.

¿Se puede calentar la comida para perros?

La respuesta es no. Según el portal Midogguide, se recomienda no cocinar la comida de los perros en el microondas y esto principalmente porque hacen que las moléculas de grasa cambien radicalmente, generando que las grasas sean menos digeribles y, por ende, ser sumamente peligroso para la salud de las mascotas a largo plazo.