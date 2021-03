Cada vez son más los lugares de trabajo “pet friendly” que permiten a sus colaboradores llevar a sus mascotas, principalmente perros, siempre que estén bien entrenados y sepan cómo comportarse. Si bien con el teletrabajo el tiempo que pasamos con los ‘engreídos de la casa’ ahora es mucho mayor, no cabe duda que algunos centros de labores serían más apacibles teniendo un acompañante de cuatro patas como el del siguiente video viral de YouTube.

En las imágenes grabadas al interior de una oficina de seguridad, compartidas en YouTube el pasado 9 de diciembre de 2019 por el canal RM Videos, se aprecia a un adorable perro de pelaje blanco demostrando su lado más intuitivo al ver a su dueño muy concentrado observando las pantallas del circuito cerrado de televisión (CCTV, por sus siglas en inglés) de una empresa en Estados Unidos y decidir que era una tarea que no podía realizar solo.

Cuando vio que su propietario le prestaba un poco de atención procurando no despegar la mirada de los diminutos monitores, el can inmediatamente se acercó para darle ánimos y, no contento con ello, se animó a empujar una silla de escritorio con sus patas delanteras para subirse a ella y enseñarle que, si bien el trabajo arduo es importante, también lo es tomarse unos minutos para relajarse y darse un respiro.

MÁS INFORMACIÓN: Cámara de seguridad devela el misterio de cómo un perro fue a parar en el techo de una casa