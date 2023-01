Más de una mitología narró la existencia de bestias marinas de tamaños impensados que, con el paso del tiempo, se comprobó que existían, pero unos pescadores de Canadá quedaron traumatizados cuando en alta mar capturaron a un pulpo cuyas enormes proporciones los dejaron boquiabiertos, compartiendo el asombro momento en TIkTok dejando pasmado a millones cuando se hizo viral.

Brooke Sattar (@brookesirah) se encontraba en medio del mar a bordo de una embarcación mientras visitaba la Isla de Vancouver cuando, de pronto, la pesca dio sus frutos, pero su historia dio un giro perturbador cuando izaron la trampa para camarones que pesaba más de lo normal notando que, aferrado a esta, aparecían los largos y anchos tentáculos de un pulpo de brutales dimensiones.

Impresionados, casi atemorizados por la enorme bestia marina, Brooke sacó su celular para captar el impactante momento el cual fue graficado con estas palabras: “la captura de hoy nos atrapó. El pulpo aguantó un poco, luego lo soltó y nadó hacia abajo. Lo más genial que he visto”.

Mira aquí el video viral

Sorprendida al ver la bestia marina

El clip ha sido un verdadero éxito rotundo sumando más de 47.2 millones de vistas, por lo que portales como Global News contactaron con la tiktoker quien añadió lo siguiente sobre esta experiencia en primera mano con lo que en tiempos pasados habría sido considerado como bestia mitológica.

“Resistió durante dos o tres minutos, no pasó mucho tiempo y luego, simplemente, se soltó y se fue nadando... creo que es bastante increíble que haya podido compartir esta experiencia con tantas personas en todo el mundo porque no se ve todos los días. Me encanta la vida en el océano, así que estaba muy emocionada y sorprendida”, sentenció.

“Hay algo en la jaula que no quiere dejar ir, debe ser algo importante para él, son muy listos e inteligentes”, “quería ayudar a sus amigos”, “mi talasofobia entró al chat”, “los cefalópodos son los siguientes en la fase evolutiva cuando el humano se extinga”, “el pulpo: ‘ah, no, hermano, consíguete las tuyas’”, “el pulpo: ‘yo llegué primero, son míos’”, fueron algunos de los comentarios.