Lo que comenzó como una intervención policial en Sídney, Australia, terminó convirtiéndose en un insólito episodio que se viralizó en las redes sociales. Tras ingresar a un local con la intención de acabar con una fiesta por exceso de ruido, un agente fue confundido con un stripper y la insólita escena desató todo tipo de comentarios entre los usuarios.

El hecho fue captado en video por una de las asistentes al evento, quien utilizó su cuenta de TikTok para compartir las imágenes y de paso explicar lo que ocurrió al interior del establecimiento.

“Cuando los policías irrumpen para cerrar el evento pero todos nosotros pensamos que es un stripper”, escribió la usuaria identificada en TikTok como @alisabyquar.

En la grabación se observa que varias mujeres empezaron a rodear al policía al creer que se trataba de un bailarín. Visiblemente incómodo, el oficial intentó explicar que su intención era llevar a cabo una inspección, pero no tuvo éxito.

Según la mujer que publicó el clip, el agente terminó retirándose del lugar al ver que no podía cumplir son su labor. “La forma en que terminó yéndose porque todos empezaron a hacer twerking a su alrededor”, agregó.

La escena, además de volverse viral con miles de reproducciones, generó todo tipo de comentarios entre los usuarios. Varios de ellos aprovecharon la peculiar situación para compartir ingeniosas bromas con el oficial como víctima.

“Dios mío, espera, le preguntaré a mi hombre si este tipo trabajaba en su estación. Juro que lo he visto antes”; “Le encantó tanto que se fue”, “Bro estaba contento con la llamada”; “Chicos lo más destacado de su carrera”; “No es posible”; “No más de esta noche por favor”; “Él dice oh bueno, supongo que me desnudaré”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo actuar en una intervención policial?

En una intervención policial, es crucial mantener la calma y seguir las instrucciones de los agentes. En primer lugar, no presentes resistencia física, ya que esto puede dar lugar a situaciones peligrosas. Colabora con las autoridades, mantén las manos visibles y sigue las indicaciones verbales con prontitud.

Si te sientes tratado injustamente o crees que tus derechos están siendo violados, es importante que lo hables en un momento adecuado y a través de los canales adecuados, como presentar una queja formal después del incidente. La intervención policial puede ser estresante, pero es fundamental recordar que la seguridad de todos los involucrados es una prioridad.

Video recomendado

Policía graba el momento en el que rescatan a perros de un refugio que iba a incendiarse. (Vacaville Police Department)