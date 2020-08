Raúl Konkka ahora es conocido en las redes sociales como el “Roberto Carlos de España ” ya que, después de la sincera respuesta de este joven malagueño que trabaja en Bilbao al anuncio de las autoridades locales sobre la limitación del contacto social al prohibir que más de una decena de personas se junten no le importaba porque “ no tiene 10 amigos ”, ahora las amistades son lo que más le sobra.

“No esperaba absolutamente nada, todo fue un poco sorprendente y la verdad me parece un poco gracioso que también se difunda algo así por Internet”, dijo Konkka nuevamente a las cámaras de Radio Televisión Vasca (EiTB) sobre su honesta respuesta que lo convirtió en toda una celebridad en Internet, al punto de crearse una nueva cuenta de Instagram por si lo contactaba alguna marca con promociones aprovechando su fama, cosa que no ha ocurrido hasta el momento.

Lo curioso es que desde que su video se hizo viral, su protagonista no ha parado de recibir mensajes de apoyo. “Mucha gente quiere ser mi amigo ahora”, contó, al tiempo que mencionó que se ha reconectado con algunas personas que no veía desde hace unos años así como excompañeros de colegio. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿En serio no tiene 10 amigos?

“No me molesta en absoluto. Yo creo que es mucho mejor tener un par de buenos amigos que tener un montón de conocidos”, reflexionó Raúl, quien ahora, como dice el estribillo de aquella recordada canción del famoso cantautor brasileño con el que lo comparan, tiene “un millón de amigos”.

MIRA MÁS VIRALES SOBRE DESPACHOS EN VIVO