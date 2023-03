Ir al gimnasio requiere esfuerzo y dedicación, pero no siempre se logran los objetivos a la primera y una joven de los Estados Unidos experimentó esto de primera mano, pues cuando intentó levantar pesas no lo consiguió a la primera, por lo que su frustración fue tal que su reacción se hizo viral en TikTok.

Nuestra protagonista es Amanda (@amandakatcarter), quien estaba lista para hacer su rutina de levantamiento de pesas, estaba con los ánimos a tope, pero cuando estuvo lista para hacerlo, el cuerpo no le dio y no pudo hacerlo.

Al inicio, la muchacha sintió que podía levantar tamaño peso, pero luego se dio cuenta que su fuerza le era insuficiente, por lo que flexionó las rodillas para soltar la barra y, de inmediato, dejarse caer sobre el suelo para, a continuación, aventar sus audífonos.

Mira aquí el video viral

El rostro de la derrota

En el fondo, se escucha a una mujer preguntarle: “¿estás bien?”, a lo que ella dice al instante replica: “si, estoy bien”, pero con un rostro completamente devastado por la derrota de no haber conseguido su objetivo.

El video tiene poco más de 20.1 millones de vistas con miles de personas que no dejaron pasar la ocasión para alentarla: “los que vamos por salud mental y yo a gym”, “lo que bueno que voy a entrenar sin ego y sin frustración, así lo disfruto siempre”, “una vez me largué a llorar”, “por eso no hago ejercicios, me da miedo, ja, ja, ja”, “me representa el 100 por ciento”, “en verdad, eso se siente terrible”.