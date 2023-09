En los últimos meses se han presentado casos de agresiones sexuales contra reporteras que cumplían con su trabajo. La víctima más reciente ha sido una española que, mientras realizaba un directo en plena calle, fue acosada por un sujeto. Sin reparo alguno, el desconocido le tocó el trasero y se marchó como si nada hubiera pasado. A los pocos minutos, sin embargo, la Policía detuvo al agresor y este enfrenta ahora sanciones legales.

La reportera Isa Balado, del programa ‘En Boca de todos’, se trasladó a una calle de Madrid para hacer en el mediodía de este martes un directo sobre un robo que sufrió una tienda de alimentación. Mientras daba los detalles de hecho, ocurrido el pasado domingo, un hombre interrumpió su enlace y le tocó el trasero, al tiempo que le preguntada “de qué canal son”.

La cámara captó la agresión y, a pesar de su nerviosísimo evidente, Balado continuó con el relato del robo. Increíblemente, el agresor no se apartó de ella. En ese momento, Nacho Abad, quien se encontraba en el plató, intervino.

“Isa, ¿te acaba de tocar el cu...?”, preguntó. A lo que ella respondió, ciertamente nerviosa. “Sí», “Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? ¡Ponme a este tío tonto, por favor!”, dijo entonces Abad al camarógrafo, que abrió el plano.

Tras ello, la reportera le increpó al agresor. “Por mucho que quieras preguntarnos de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el cu...? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando”, le dijo.

El agresor trató de restarle importancia a su acción, afirmando que no la había agredido, pero la joven reportera siguió enfrentándole.

“Sí me lo has tocado. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar. Ya está, por favor, déjame trabajar”, espetó.

Antes de retirarse del lugar, el sujeto con gafas de sol, chaqueta y pantalones cortos, le acarició el cabello a la mujer, de acuerdo con las imágenes.

Mira aquí el video viral

Policía detuvo a agresor de reportera

En un segundo enlace, la reportera alertó de que el sujeto seguía “chocando” a cada chica que se encontraba en la calle. Tras enfocarlo una vez más el camarógrafo, el sujeto se acercó una vez más a la joven y continuó incomodándola. “Te he escuchado antes, di la verdad”.

“Pero, ¿cómo que diga la verdad? Creo que no me apetece nada darle protagonismo”, pidió la joven al plató.

En ese momento, la transmisión se cerró y los productores del programa se comunicaron con la Policía Nacional desde los estudios de Mediaset para denunciar la agresión.

A los pocos minutos, los agentes se dirigieron al lugar de la agresión, cerca de la plaza de Tirso de Molina, para detener al sujeto y trasladarlo hasta la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Las autoridades informaron que se trata de un hombre de nacionalidad rumana y de 25 años.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

¿A qué sanciones legales se enfrentará agresor?

De acuerdo con ABC Madrid, el delito de agresión sexual cometido por el rumano tiene similitud con el caso de Luis Rubiales y Jenni Hermoso. Es decir, están jurídicamente tipificados en el Código Penal como delito de agresión sexual.

Para este tipo de agresiones sexuales, según la legislación actual de España, se prevé una pena de uno a cuatro años de prisión en el tipo básico. Sin embargo, el juez podría reemplazarla por una multa, dependiendo de la gravedad.

Usuarios se solidarizan con reportera

A través de las redes sociales, cientos de usuarios se solidarizaron con la reportera española, incluso la propia ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. “Lo que hasta ahora era “normal” ya no lo es. #SeAcabó es el grito de nuestro país para garantizar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres. Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Así como Isa Balado, en julio de este año La periodista española Gemma Soler, presentadora de Gol TV y corresponsal de ESPN, fue víctima de acoso. Un hincha colombiano intentó besarla en las afueras de estadio Mestalla, en Valencia.

Video recomendado

Luis Rubiales dimite como presidente de la Federación Española de Fútbol