Una maestra no puede parar de reír con la ocurrente respuesta de una de sus alumnas de primaria, por lo que no tardó nada para hacerse viral exponiendo a la pequeña en TikTok, donde muchos creen que su lógica no tiene fallas.

Clara (@clarlwt) es una docente española quien confesó que en uno de los exámenes para los niños del tercer grado de primaria pidió colocar palabras que tengan “doble erre”, es entonces cuando aparece nuestra anónima protagonista.

La pequeña sorprendió a la también tiktoker con sus respuestas que incluían palabras esperables como “pizarra, perro”, pero aquí viene lo bueno, pues también incluyó “perreo”, lo cual produce mucha risa a la maestra.

Mira aquí el video viral

“¿Qué le digo, que no?... la palabra lleva doble erre, entre vocales, pe-rre-o. Es una ama. Obviamente, tiene un absoluto 10″, es decir la máxima nota aprobatoria, tras lo cual el video se hizo viral acumulando más de 1.5 millones de vistas y con miles de personas que cayeron rendidos ante el razonamiento de la pequeña.

“Me meo... poquito más y te mete Bizarrap”, “ahí no dice perro, precisamente”, “yo le pondría un 12, la verdad”, “mi hijo le puso a su seño con esa misma edad Katy Perry, ja, ja, ja”, “no hay fallas en su lógica”, “la mejor profe”.