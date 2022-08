Muchas mujeres esperan estar acompañadas de sus padres en el día de su matrimonio. Es por eso que el caso de Felicity, una novia de Nueva Escocia (Canadá), causó gran impacto en TikTok. Resulta que ella retiró la invitación de su madre a su boda y explicó el motivo.

A través de un video que publicó en su cuenta personal de la mencionada red social (@_felicityrae), la mujer aclaró que la decisión la tomó hace unos meses, después de bastante tiempo de planificación para el gran día.

“Simplemente no me sentí apreciada, no apoyada, y sentí una gran ansiedad y un sentimiento abrumador de que ella simplemente iba a hacer de mi vida y de mi día un infierno en el día más especial de mi vida hasta ahora”, recalcó Felicity.

En el clip, indicó que la última vez que habló con su progenitora fue a través de una videollamada por FaceTime. “Le dije que estaba estresada, ella sabía que me había sentido un poco abrumada y bajo presión. En un momento, ella incluso dijo que esto no es normal y que debería buscar ayuda en lugar de decir: ‘¿Cómo puedo ayudar?’”, aseguró.

“Durante la llamada, ella dijo: ‘¿Sabes qué? Últimamente te has vuelto bastante snob’. Esas palabras exactas. Inmediatamente, le dije: ‘No estás invitada a la boda’. Y ella dijo: ‘Está bien’. Y luego la bloqueé en las redes sociales”, agregó.

The Mirror informó que Felicity precisó que si bien su madre puede comunicarse con ella por mensaje de texto o una llamada telefónico, no lo ha hecho. “Ha ido con una de mis damas de honor y la ha puesto en mi contra”, afirmó la futura esposa.

“Probablemente dijo cosas horribles sobre mí a otras personas porque probablemente esté avergonzada de no haber sido invitada a la boda de su propia hija. Simplemente no quiero sacrificar mi salud mental y estar de mal humor y proyectar eso en mi esposo el día de nuestra boda. No es justo para mí, no es justo para él, no es justo para nadie más que no esté actuando de la forma en que mi madre podría estar actuando”, aseveró.

También señaló que su progenitora “se hace la víctima” y que le dijo a su dama de honor que nunca se disculpará porque considera que no hizo nada. El clip que difundió Felicity generó reacciones positivas en muchos usuarios.

“No esperaba que mi TikTok llegara a tanta gente como lo hizo, pero estoy abrumada por todo el aliento y el apoyo, ya que no es una decisión fácil distanciarse de la familia, pero a veces es necesario. Si mi video puede ayudar a una sola persona a superar el trauma generacional o tener el coraje de defenderse, eso es todo lo que importa. Tu paz es la número 1. Protege tu paz”, manifestó la mujer en diálogo con la citada fuente.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

Síguenos en nuestras redes sociales: