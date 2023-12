Hacer fila antes de abordar un avión puede parecer un acto tedioso e innecesario; sin embargo, detrás de esta aparente formalidad se encuentra un importante factor a tener en cuenta por quienes están por realizar un viaje. ¿De qué se trata?

En un video subido a TikTok, el usuario Nacho (@nachotravels) se refirió al tema señalando que suele encontrarse con personas que critican a quienes prefieren hacer cola momentos antes de embarcar.

Al respecto, explicó que, en caso de viajar solamente con bolso de mano, el único problema sería si la aerolínea sobrevendió boletos. De ser esta la situación, el pasajero que sube primero al avión es quien se quedaría con el asiento.

Por otra parte, el tiktoker indica que otro inconveniente podría ser el espacio dispuesto para colocar el equipaje de mano. En ocasiones, quienes abordan primero son quienes disponen de los compartimientos superiores del asiento.

“Yo era uno de esos hasta que llegó el día que me dijeron que no había más lugar para mi equipaje y que debía enviarlo a la bodega del avión”, recordó el chileno. “Por lo general siempre llevamos artículos de valor o delicados en cabina”.

“¿Qué prefieres, esperar sentado hasta el último momento o asegurarte un lugar en la fila desde el principio?”, finalizó el usuario, cuyo video superó el millón de reproducciones y generó una gran cantidad de reacciones.

Por supuesto, los internautas acudieron a la sección de comentarios para compartir sus opiniones sobre el tema señalado.

“Ok, pero cómo sería posible que sobrevendan los vuelos”; “Soy tripulante, y eso pasa porque muchos no respetan el tamaño de la maleta de cabina, o llevan bultos de más, ocupando el espacio de otra persona”; “Yo aún no entiendo por qué hacen cola para bajar del avión”; “Por fin alguien que no critica a los que nos adelantamos. Ya me pasó que mi maleta se fue a bodega y no es la idea”; “Yo hago fila porque me da ansiedad”; “Esos compartimentos deberían tener un orden”, escribieron las personas.

¿Cuál es el protocolo al ir en avión?

Viajar en avión implica seguir varios protocolos clave. Antes del vuelo, reserva con anticipación y llega al aeropuerto con tiempo. Cumple con las regulaciones para el equipaje y etiqueta tu equipaje facturado.

Al abordar, escucha las instrucciones de seguridad y coloca el equipaje de mano adecuadamente. Durante el vuelo, mantén el cinturón de seguridad abrochado y sigue medidas de higiene y salud.

En cuanto a comida y bebida, planifica con anticipación. Durante el vuelo, usa el modo avión en tu teléfono y sé considerado con otros pasajeros. Al desembarcar, sigue las instrucciones del personal de la aerolínea y recoge tu equipaje según las indicaciones correspondientes. Siempre verifica las regulaciones específicas de la aerolínea con la que vuelas.

