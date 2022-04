En las últimas horas, una mujer que reside en Estados Unidos (USA) ha generado indignación en varias redes sociales. Ello a raíz de revelar en TikTok (@krgrainger20) todas las cosas que hace por su esposo. Para que sepas más al respecto, lee esta nota.

La mujer, en el video que difundió en la plataforma, exactamente el 25 de febrero del presente año, dejó en claro que sabía que la información brindada iba a dar que hablar en Internet. Ello no le importó en lo más mínimo.

Tras mostrarse muy sonriente, comenzó a enumerar las actividades que realiza por su esposo. Ella, según dio a conocer, le deja su ropa lista para el trabajo, le prepara café y el desayuno en sí todas las semanas. Pero eso no es todo, pues también le prepara el almuerzo y se lo sirve ya sea en un plato o en un recipiente para que se lo lleve.

“Pequeñas formas en que me gusta servir a mi esposo. Ah, y no espero nada a cambio”, sostuvo la mujer en la descripción de su publicación realizada en TikTok. Además, de acuerdo a The Sun, ella indicó lo siguiente: “Requiere esfuerzo y estoy cansada, ¡pero asegurarme de que se sienta amado y apreciado es importante para mí!”.

La información que reveló la mujer no tardó en generar indignación en muchos usuarios de distintas redes sociales, quienes consideraron que ella no está actuando como una esposa, sino como si fuera la madre de su pareja, razón por la cual debería cambiar cuanto antes.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.