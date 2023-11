En Argentina, un joven se fue de fiesta con sus amigos, pero tomó de más y terminó haciéndola un insólito regalo a su exnovia. El incidente fue registrado por un amigo suyo, quien difundió las imágenes en un video de TikTok que se volvió viral.

En el breve clip, el protagonista, identificado como Sebastián, aparece visiblemente embriagado y angustiado por haber perdido a su expareja. Mientras expresa su amor por Martina, decide hacerle una generosa transferencia de 45 mil pesos (125 dólares) a través de un aplicativo en su teléfono. “Todavía la amo”, repetía.

Aunque un primer momento parecía que iba a mandarle un mensaje o llamar a la persona mencionada, sorprendió a todos que le hiciera un pago virtual a pesar de la insistencia de su amigo para que desista.

“Yo la quiero amar. Ya le transferí”, señaló Sebastián ante la mirada atónira de su acompañante que, sin salir de su asombro, le comenta lo sucedido a un grupo de muchachos que llegaron al lugar.

Se embriagó y le transfirió dinero a su ex

La curiosa secuencia se viralizó con más de 340 mil reproducciones, superó los 30 mil “me gusta” y generó cientos de comentarios.

“Mi ex no me pagaba ni la cena”; “Martina te queremos conocer”; “El que ama, ama”; “Un verdadero amigo te saca el celu y se queda con toda la guita”; “Unas ganas de ser su ex”; “¿Quieres ser mi novio?”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo superar una ruptura?

Sin importar qué edad tengas o en cuántas relaciones hayas estado, superar una relación puede ser muy difícil. Permítete estar triste, enojado y dolido. No reprimas tus emociones y, si te ayuda, escribe un diario para expresar todo lo que tienes dentro.

El portal Planned Parenthood señala que los amigos y la familia pueden ser un buen sistema de apoyo, y hablar del tema puede hacer que te sientas mucho mejor.

Si nada de esto funciona, intenta pedir ayuda a un consejero o a un profesional en un centro de salud.

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)