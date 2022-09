Fione Hope es una mujer, aparentemente de Reino Unido, que ha dado que hablar en las redes sociales por la experiencia que le tocó vivir. Resulta que ella se negó a salir otra vez con un hombre y este le envió una factura por la última cita.

La chica, cuyo usuario de TikTok es @fifihopes, contó en esa misma plataforma (a través de un video), que solo salió una vez con el mencionado sujeto y admitió que no sintió una conexión romántica con él en ningún momento.

Eso le explicó “cortésmente” por mensaje y creyó que el hombre simplemente lo entendería, pero no. El muchacho le acabó enviando una factura indicándole que le debía pagar 29 libras esterlinas lo más pronto posible. Él le explicó que eran 17 por comida y 12 por bebida, según The Mirror.

“Dijo que no es una cuestión de dinero, es el principio”, manifestó Fione Hope en el video. “¿Harías esto? Yo solo… no puedo creerlo”, indicó segundos después. Cabe resaltar que ella, en la descripción de su publicación, dejó en claro que no le iba a pagar nada. “Lo siento, amigo, no se permiten devoluciones”, escribió.

Por otro lado, en la sección de comentarios, brindó más información sobre la cita que tuvo con el sujeto. “SOLO PARA ACLARAR, me ofrecí a pagar varias veces y (él) fue sumamente insistente. No voy a rogar para pagar”, sostuvo.

