Una mujer se animó a probarse un vestido de novia frente al espejo, por lo que no dudó en sacarse una foto que quedaría para el recuerdo; sin embargo, lo que empezó siendo un emotivo momento terminó convirtiéndose en una situación inexplicable. ¿Qué sucedió?

Todo empezó cuando la escritora y comediante británica Tessa Coates utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen en donde luce la mencionada prenda. En el registro, se le puede ver frente a dos espejos mientras se probaba el vestido.

“Fui a comprar un vestido de novia y el tejido de la realidad se desmoronó. Esta es una foto real, no retocada con Photoshop, ni una panorámica, ni una Live Photo”, avisó en la descripción de la foto. “Si no puede ver el problema, siga buscando y así no podrá dejar de verlo”.

Ocurre que, en la imagen, las manos de Tessa están colocadas en tres posiciones diferentes entre los dos espejos y donde ella se encuentra de pie.

Como era de esperarse, el hecho generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes quedaron perplejos por lo que aparenta ser un suceso sin explicación.

“Toda esta secuencia de eventos es absolutamente aterradora e hilarante”; “Sólo tú puedes encontrar la forma más épica de anunciar tu compromiso: misterio y emoción. ¡Felicitaciones!”; “Obsesionado porque esta es la forma trastornada en la que anunciaste accidentalmente el compromiso”; “¿Cómo es esto posible? Espejos mágicos”, escribieron las personas.

Por medio de sus historias, la escritora explicó que había ido sola a una tienda de vestidos de novia y le envió algunas fotografías a su hermana, quien se dio cuenta del detalle de las manos en posiciones diferentes.

Intentó encontrar una explicación para el suceso

Aunque intentó comprobar si la persona que registró el momento hizo una captura de video o una ráfaga de imágenes, aseguró que ninguno de estos dos parece ser el caso.

“Mi hermana es una persona muy racional, así que le preguntó a uno de los técnicos con los que trabaja. Me dijo que ocho hombres estaban mirando la foto y todos estaban enloquecidos”, señaló.

Sin opciones, Tessa fue a una Apple Store en un intento desesperado para que alguien pudiera ayudarla a descubrir qué había pasado.

Esperó dos horas para hablar con alguien y un empleado admitió que nunca había visto un caso tan raro; no obstante, no sería la primera vez que sucede.

El trabajador explicó que los teléfonos son computadoras, no cámaras, por lo que incluso sin la configuración de fotografía en vivo activada, toma una ráfaga de imágenes de izquierda a derecha.

El empleado también dijo que en el momento exacto en que la cámara se colocó detrás, Tessa debió haber levantado las manos, por lo que se creó un conjunto de imágenes completamente diferente.

“Se tomó como una decisión de la IA y unió esas dos fotos”, relató la comediante. “Y una persona muy inteligente en Twitter encontró la línea exacta en mi espalda, es una parte que no está completamente en línea y ahí es donde se unen las fotos”.

“También dijeron que Google Pixel (este no es un teléfono Google Pixel, es un iPhone) ha presentado esta nueva tecnología en la que tomas varias fotos y elige la mejor foto para ti, y el iPhone está probando esta tecnología en versión Beta”, añadió. “Entonces, si miras el lado izquierdo, es una imagen completa, si miras el lado derecho, también es una imagen completa”.

Tessa concluyó su explicación indicando que, según el empleado de Apple, lo ocurrido con la imagen tenía “una probabilidad entre un millón”.

