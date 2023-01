Las pruebas de sangre son una forma fácil y (casi) precisa de saber si estás embarazada, pero no siempre hay que confiarse de este método. Esta mujer puede dar fe de ello al pensar que el sangrado era producto de su periodo, pero se llevó gran sorpresa cuando se hizo una ecografía y se enteró que tenía cinco semanas de embarazo. Su historia se hizo viral en TikTok.

Su nombre es Fernanda Espinoza (@_fernandaa.16) y al principio pensó que el sangrado que estaba sufriendo era propio de su menstruación. Es más, para sacarse las dudas se hizo tres pruebas de sangre y todas fueron negativas.

Según se observa en el material audiovisual, la joven mostró las tres pruebas de sangre que se realizó y también la aplicación en donde verifica los días que le debe venir el periodo. Todo parecía normal o al menos eso pensaba.

“No era menstruación normal. Los sangrados que registré fueron por otro motivo. Las pruebas que me hice fue porque mi ginecóloga me mandó a hacérmela por un problema hormonal. No salía nada porque era muy pronto para ver un embarazo”, comentó.

¿Qué pasó después? Según cuenta Fernanda, en una segunda parte también subida a TikTok, dejó pasar un tiempo y recién cuando empezó a tener muchas náuseas y vómitos, decidió hacerse otra prueba a pedido de su ginecóloga pero esta vez de orina y no de sangre.

Cinco semanas de embarazo

Luego de tres pruebas de sangre, la joven se hizo una ecografía y se enteró que estaba embarazada de cinco semanas. “Yo por mi ignorancia pensé que era menstruación, pero no lo era. Eran sangrados por otros motivos”, finalizó.

