Chris Rowley estuvo al borde de la muerte al sufrir diversas lesiones de gravedad. Quizás te imaginarías que sería a causa de un atropello, por caer de una extremada altura o cosas similares, pero déjame revelarte que estás equivocado, pues el causante del martirio de este hombre lo produjo su propia mascota, un gato egipcio conocido como esfinge. En esta nota de Mag, te contaré más detalles del momento viral que obtuvo popularidad en Reino Unido.

Él no recuerda mucho de esta situación, pues solo supo que cayó y terminó inconsciente, sin saber que su gato había interferido en su trayecto mientras bajaba por las gradas, ocasionado que pierda el equilibrio de manera inmediata y sufra lesiones que serían similares a lo que produce el atropello de un automóvil, según la apreciación de médicos.

Y es sorpresivo que aún siga con vida, ya que sufrió una fractura de cuello y columna, nueve costillas rotas, sangre en los pulmones, entre otras graves lesiones, pues es probable que otro individuo quede muerto ante esta situación. Por su parte, el gato no presentó daño alguno.

Ello no fue lo único llamativo. Chris permaneció en el pavimento y sin recibir atención médica por un total de 14 horas. “Mi teléfono estaba sin batería, no podía levantarme. Es la sensación más dura como claustrofobia, no puedes salir, no puedes llegar físicamente a ninguna parte ni hacer nada”, explicó.

Finalmente, su esposa presenció lo que padeció este individuo de avanzada edad e inmediatamente se comunicó con los servicios de emergencia, quienes tardaron unos cuantos minutos para asistirlo y trasladarlo al centro más cercano con el propósito de tratar sus lesiones.

“No sabíamos qué tan graves eran sus heridas en ese momento. Realmente tuvieron que drogarlo para moverlo”, expresó su pareja Jackie.

Unas lesiones que dejarán graves secuelas

Desafortunadamente, este aficionado a la música pasó entre 6 a 12 meses para recuperarse de sus fatales lesiones, pero ello no terminaría allí, pues sufrirá secuelas en un futuro. Nunca imaginó que su propio gato sería el causante de ello y lo obligaría a realizar grandes gastos.

