Ya es común que las personas graben ciertas experiencias que viven para luego compartir videos en las redes sociales y acabar protagonizando virales. Esta vez, la ‘estrella’ del momento es un taxista de Perú, cuyo nombre es Maelo Carhuayo. Resulta que él devolvió el celular a un pasajero que se le olvidó y este le dio 7 soles como recompensa.

El conductor, a través de su cuenta de TikTok (@maelitocarhuayo), compartió tres videos virales para dar a conocer toda la situación. En el primer clip, el hombre contó que minutos después de una ‘carrera’, se percató que la persona que bajó de su vehículo había dejado su teléfono.

Esta es una imagen referencial de un taxista. (Foto: Tim Samuel / Pexels)

Mira aquí el video viral número 1

El pasajero lo llamó

“No sé si lo ha olvidado o se le ha caído”, comentó. “Si llama, lo devuelvo pues. Si no, ya fue pues, porque yo lo dejé y me he ido. Ya avancé un montón”, agregó. Justamente, en el segundo video de esta historia, se aprecia el momento en que el pasajero lo llama.

Mira aquí el video viral número 2

“Le voy a contestar para ver qué dice”, indicó el taxista. “Por favor, amigo, regresa pues. Te voy a pagar todo”, fueron las palabras que expresó el cliente. “Ah ya, el celular”, contestó el conductor, haciéndose el sorprendido.

Finalmente, en el tercer video viral se aprecia cómo es que el taxista le acabó entregando el celular al hombre, quien, en señal de agradecimiento le dio dos soles. Esa cantidad no le gustó para nada al conductor. El sujeto, al darse cuenta de ello, le puso 5 soles más en la mano.

Mira aquí el video viral número 3

“Ya maestro, listo. Ustedes son testigos, gente”, expresó el taxista justo en el momento en que puso en marcha su vehículo. Varios usuarios coincidieron que si bien es poco lo que recibió como recompensa, debe sentirse feliz por su buena acción.

