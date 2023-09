Una tiktoker de España se ha vuelto viral tras grabarse llorando debido a la impotencia que le provocó el acercarse a una tienda y que no resolvieran un problema con su nuevo teléfono. Alicia, quien se hace llamar @byhermoss en las redes sociales, ha generado todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes no dudaron en reaccionar al clip en cuestión.

“Ya saben que algunos iPhones están funcionando mal y al mío lo que le pasa es que no le dura la batería. Y yo necesito que le dure, como a este otro que me dura 24 horas, que es mi móvil anterior”, dijo la joven, en un video en donde se le puede ver al interior de un vehículo.

Ella explica que, pese a que tenía un teléfono que funcionaba bien, quiso comprarse uno de nueva generación para mejorar la calidad de sus publicaciones; sin embargo, se sintió insatisfecha por la duración de la batería.

Consternada, se dirigió a la tienda en donde le vendieron el equipo con el objetivo de que un técnico lo revisara, pero la respuesta que obtuvo no fue la esperada. “Eso es lo que hay”, le dijeron.

Expresó su frustración en un video que se volvió viral

“¿Pero cómo que es lo que hay? Te estoy diciendo que me está angustiando el hecho de que me he gastado mucho dinero en un móvil que a mi amigo le va bien y que a mí justo me va mal, porque no es normal que, a las once de la mañana, ya no tenga batería y el otro me dure hasta las once de la noche”, agregó la influencer.

Pese a que en el local le ofrecieron un reembolso, la tiktoker sintió que la trataron mal y, tras retirarse del establecimiento, compartió su frustración en un video que ha generado una gran cantidad de reacciones, sobre todo críticas, entre los internautas.

“Nadie me ayuda”, agregó la española, quien tras publicar las imágenes en las redes sociales decidió eliminarlas; no obstante, estas fueron rescatadas por varios usuarios que no dudaron en volver a subir el material.

🚨 Tiktoker comparte la desagradable historia que le ha tocado vivir esta mañana en pleno centro de Madrid.



Recuerda, hoy ha sido ella la protagonista, pero la próxima vez puedes ser tú pic.twitter.com/CcphSb2aZa — Alergiker Casillas (@magicoartigas) September 27, 2023

¿Por qué la batería de un celular dura poco?

La duración de la batería de un celular puede disminuir debido a la capacidad de la batería que se reduce con el tiempo, un uso intensivo, aplicaciones en segundo plano, brillo de pantalla alto, señal débil, actualizaciones de software, edad del teléfono, temperaturas extremas y configuraciones de sincronización.

Para mejorar la duración de la batería de tu teléfono, puedes tomar medidas como ajustar la configuración de brillo, cerrar aplicaciones en segundo plano innecesarias, desactivar la sincronización automática, actualizar el software y, en casos extremos, considerar reemplazar la batería o el teléfono si es demasiado antiguo.

